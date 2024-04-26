نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الأهلي، منافسه فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة 26 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد مازيمبي.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي ومازيمبي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، بينما تقام في الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية.

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الكونغو على ملعب مازيمبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد مازيمبي

تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.