نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مهاجم مازيمبي قبل مواجهة الأهلي بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بوباكار هاينيكوي مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال هاينيكوي في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة: «نتيجة الذهاب غير مرضية بالنسبة لنا، لكننا تجاوزنا وهدفنا الفوز أمام الأهلي».

نجم مازيمبي: سنكتب في التاريخ لو حققنا اللقب

وتابع: «اللاعبون تحدثوا حول أهمية مباراة الغد، وأنها ستكون فرصة مهمة لنا وستكتب في تاريخنا لو تأهلنا وتوجنا باللقب».

وأكمل: «في مباراة الذهاب لم نكن حاسمين في الفرص التي أتيحت لنا».

واختتم حديثه قائلًا: «سنعمل على إنهاء الفرص بشكل أفضل في مباراة الغد».