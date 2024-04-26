نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يترقب قيد النبريص بعد حل أزمة بن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موقف الفلسطيني خالد النبريص، من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق لإسماعيلي، لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره الاهلي، على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

آخر تطورات موقف خالد النبريص من المشاركة مع الإسماعيلي

يعكف مجلس إدارة الإسماعيلي على اتمام اجراءات قيد المهاجم الفلسطيني لدى الفيفا، حيث لا يحق له المشاركة رسميًا حتى الآن، حيث يعتبر تعاقده القديم مع القلعة الصفراء لاغيًا رغم التصالح مع وعودته إلى صفوف الفريق، ليظل حتى الآن غير مقيد بصفوف الفريق.

ومن المقرر ان يرسل مجلس إدارة الإسماعيلي، العقد الجديد للمهاجم الفلسطيني خالد النبريص إلى فيفا، خلال الأيام المبقبلة، إتمام اجراءات قيده، بعد رفع حظر القيد على الفريق.

خالد النبريص

وفي نفس السياق، أعلن مجلي ادارة الإسماعيلي في بيان رسمي، إعادة فتح بابا القيد مرة أخرى، عقب انتهاء أزمة التونسي فخر الدين بن يوسف وسداد جميع مستحقاته.

وأكد البيان:" نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، في إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف حسب الأحكام الصادرة من فيفا".

وأضاف البيان:" تمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار".

واختتم: "ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق، كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا، ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامى السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي".

الإسماعيلي يسابق الزمن استعداد لمواجهة الأهلي

يعكف الجهاز الفني للإسماعيلي، على تجهيز الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الجهاز الفني للدراويش، على الخروج من المبارة بنتيجة مرضية، لمصالحة الجماهير، بعد النتائج السلبية خلال المواجهات الأخيرة، ووضع الفريق المتأخر بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 4 مباريات، التعادل في 7 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 8 مباريات.