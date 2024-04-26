انت الأن تتابع خبر مغير السرحان يتفوق على الجليل في دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق مغير السرحان على الجليل، الخميس، في اليوم الأول من الجولة ال17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتفوق مغير السرحان في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير الحسن في إربد، بهدف دون رد سجله أحمد الشديفات.

ورفع مغير السرحان رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بعد هذا الفوز، فيما تجمد رصيد الجليل عند 12 نقطة في المركز الأخير.

وتستأنف المباريات يوم غد الجمعة، بلقاء شباب الأردن والوحدات على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، والرمثا مع سحاب على ملعب مدينة الأمير الحسن، قبل أن تختتم منافسات الأسبوع السابع عشر، السبت المقبل، بلقاء الفيصلي مع الأهلي على ملعب السلط، والحسين إربد مع شباب العقبة على ملعب مدينة الأمير الحسن .