نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما السبب؟.. مكالمة بين الخطيب وبيبو قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يطمئن على لاعبي الأهلي قبل لقاء مازيمبي

وجاء تواصل محمود الخطيب مع مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، قبل المباراة المرتقبة، والتأكيد على أهمية التأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي.

وحرص بيبو على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، حيث طالبهم بضرورة العبور وإسعاد الجماهير التي ستتواجد داخل الملعب وسوف يصل عددها إلى 50 ألف متفرج.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهو مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا سلبيًَا دون أهداف.