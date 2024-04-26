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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. يستقبل الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" نظيره الشباب، في كلاسيكو الكرة السعودية الذي يُقام لحساب الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري روشن 2024، ويريد "نمور جدة" استغلال سقوط الأهلي في فخ الهزيمة من الرياض يوم الخميس، من خلال الفوز على الشباب ومعها بلوغ النقطة 53 والحصول على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، أما "الليوث" فيريدون رفقة مدربهم الخبير في خبايا الكرة السعودية، فيتور بيريرا، مواصلة النتائج الإيجابية بالآونة الأخيرة والعمل على تحسين مركز الفريق الذي يحتل المركز 11 برصيد 35 نقطة فقط، ونوضح في السطور التالية كل ما تود أن تطلع عليه وتعرفه عن كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا لكتيبة المدرب مارسيلو غاياردو بعد خسارة مباراة الدور الأول بهدف كارلوس جونيور في شهر نوفمبر الماضي، وفي هذا التقرير سنتعرف معًا إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في الدوري السعودي 2024 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد.

القنوات الناقلة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب اليوم في دوري روشن للمحترفين

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. وتُذاع مباريات الدوري السعودي 2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب هي الأولى SSC 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب اليوم

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. ويمكن متابعة قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024، من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد 12380 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

معلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. وسيعلق عبر قناة SSC1 SD على كلاسيكو الاتحاد والشباب المعلق عيسى الزدجالي، أما عبر قناة SSC1 HD يمكنك متابعة المباراة إما بصوت حاتم بطيشة أو حماد العنزي.

تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب بالجولة 29 في الدوري السعودي

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. تشكيل مباراة الاتحاد ضد الشباب، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم 2023/2024، وتقام مباراة الاتحاد ضد الشباب، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي الجاري 2023/2024، ويحتل الاتحاد المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 50 نقطة ويسعى أكثر للاقتراب من المركز الثالث الذي يحتله الأهلي برصيد 52 نقطة.

تشكيل الاتحاد ضد الشباب اليوم

تشكيل الاتحاد في مباراة اليوم لمواجهة الشباب حراسة المرمى محمد جاسم خط الدفاع مد الله العليان لويز فيليبي سعد آل موسى فواز الصقور خط الوسط فيصل الغامدي سلطان فرحان نجولو كانتي علي الشمراني خط الهجوم صالح العمري مروان الصحفي

تشكيل الشباب ضد الاتحاد اليوم

تشكيل الشباب في مباراة اليوم لمواجهة الاتحاد حراسة المرمى مصطفى ملائكة خط الدفاع غانم سايس إياجو سانتوس نادر الشراري خط الوسط متعب الحربي مصعب الجوير رياض شراحيلي حمد اليامي خط الهجوم يانيك كاراسكو نواف الصعدي حبيب ديالو

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. وهناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2024

كورة لايف مشاهدة بث مباشر Al-Ittihad.. شاهد البث مباشر الاتحاد والشباب في دوري روشن.. وتُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب "الجوهرة المشعة" اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.