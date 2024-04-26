نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تراجع برشلونة عن التعاقد مع برناردو سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، عن التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

برشلونة يتراجع عن ضم برناردو سيلفا

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي برشلونة ليس متحمسًا لدفع الشرط الجزائي في عقد النجم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يقدر بنحو 58 مليون يورو.

وأكدت أن البارسا يعاني من أزمة مادية في الوقت الحالي، إضافة إلى أن المسؤولين يرون بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد برناردو سيلفا مرتفعة جدًا.

وكانت تقارير أكدت مؤخرا أن سيلفا يريد مغادرة صفوف نادي مانشستر سيتي والانتقال إلى نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواصل النادي الكتالوني تدريباته لمواجهة نظيره فريق فالنسيا مساء يوم الإثنين القادم في إطار مباريات الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.