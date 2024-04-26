نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب يد الزمالك يوجه رسالة قوية للاعبين قبل مواجهة الترجي في نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجدي أبو المجد المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وإيهاب محسن المدرب العام، اجتماعًا فنيًا مطولًا، مع اللاعبين للحديث عن مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غدًا السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

أبو المجد يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

بدأ أبو المجد، اجتماعه مع اللاعبين، بالاطمئنان على حالتهم البدنية والفنية، مؤكدًا أن مباراة الغد تحتاج إلى الثبات والهدوء والتركيز الذهني.

وقال مدرب الزمالك: "صحيح أن المباراة غدًا، لكن تركيزنا يبدأ من اليوم، التتويج بالبطولة سيكون مفتاح حصد لقبي الدوري والكأس، والتفاصيل الصغيرة تكون سبب رئيسي في حسم اللقب".

وشرح مجدي أبو المجد كافة الأمور الفنية للاعبين والأدوار المطلوبة منهم، كما قام باستعراض مباراة الزمالك والترجي في الدور الرئيسي من البطولة بعد إعداد النقاط الفنية من جانب علاء الدين أحمد محلل الأداء، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.