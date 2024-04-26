برشلونة يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني استفسر عن إمكانية التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ولفت برنامج التشرينجيتو الإسباني أن ليروي ساني البالغ من العمر 28 عامًا يمتلك عقدًا مع النادي البافاري يمتد حتى يونيو عام 2025.



وأفاد البرنامج الإسباني بأن برشلونة أجرى مكالمة هاتفية مع بايرن ميونخ في الأسبوع الماضي من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع ساني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح البرنامج الإسباني أنه لا توجد أي معلومات حول رد بايرن ميونخ على استفسار برشلونة.



وأكد برنامج الشيرنجيتو أن ساني منفتح على فكرة الرحيل عن النادي البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.



وألمح البرنامج الإسباني أن ساني شارك في 39 مباراة مع بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، حيث سجل 9 أهداف وصنع 13 هدف آخرين.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليروي ساني كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف عام 2020 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 49 مليون يورو.