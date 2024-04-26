نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوزبكستان تفوز على السعودية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب أوزبكستان من حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاما للمرة الرابعة على التوالي بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حاسب الأخضر السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين قبل قليل على استاد خليفة الدولي.

هدفي المنتخب الأوزبكي أحرزهما من خلال شوطي المباراة بواقع هجف بكل شوط حيث تقدم في الشوط الأول بهدف عن طريق لاعبه نووشاييف قبل أن يضيف زميله عمرعلي رحمونالاييف هدف تأكيد الفوز والتأهل لنصف النهائي.

بتلك النتيجة يواصل منتخب أوزبكستان أحلامه بالتأهل لأوليمبياد باريس والفوز بكأس آسيا دون 23 عاما حيث يلاقي نظيره الإندونيسي بنصف نهائي البطولة بينما يودع الأخضر السعودي البطولة من الدور الربع النهائي مخيبا آمال وطموحات جماهيره الكبيرة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا دون 23 عاما تستضيفها الدوحة حاليا وتستمر حتى في الفترة من 19 أبريل حتى 3 مايو بمشاركة 16 منتخبا حيث يتأهل المنتخب أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى أوليمبياد باريس بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق العالمي للتأهل.