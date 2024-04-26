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أحمد جودة - القاهرة - تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. البث المباشر لحظة بلحظة.. مباشر مباراة الأهلي ضد مازيمبي، مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ينتظره عشاق القلعة الحمراء، في المواجهة النارية والحاسمة في مشوار كتيبة السويسري مارسيل كولر، نحو النجمة الثانية عشرة.. وإليكم كل ما يخص مباراة تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا

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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. وتعد مواجهة الأهلي ضد مازيمبي مباشر اليوم، بين فريقين من الأكبر في القارة السمراء، فالأحمر يسعى للتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة، بينما منافس اليوم، يأتي في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب متساويًا مع الزمالك.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي اليوم في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والسعودية، بعد التوقيت الصيفي، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مباشـر تشكيل الأهلي أمام مازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع على معلول محمد عبدالمنعم رامي ربيعة محمد هاني خط الوسط عمرو السولية أكرم توفيق أحمد نبيل كوكا رضا سليم أحمد عبدالقادر خط الهجوم سام أبوعلى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي معلق مباراة الأهلي ومازيمبي beIN SPORTS 6 علي محمد علي أون تايم سبورتس الأرضية أمير محروس

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي الكونغولي

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي نتيجة مواجهات الأهلي ومازيمبي البطولة 8 يوليو 2012 (الأهلي × مازيمبي) (1-2) دوري أبطال إفريقيا 2 سبتمبر 2012 (الأهلي ضد مازيمبي) (0-2) دوري أبطال إفريقيا 20 أبريل 2024 (الأهلي أمام مازيمبي) (0-0) دوري أبطال إفريقيا

تصريحات مدربا الأهلي ومازيمبي قبل مباراة اليوم

تصريح مدرب الأهلي قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. وفي سياق آخر، أشعل مدربو الأهلي ومازيمبي، الأجواء بتصريحات قوية قبل المباراة، حيث جاء آخر ما قال كولر كالتالي: "سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الأهلي ومازيمبي. حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة غدًا لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا".

تصريحات قوية من مدرب مازيمبي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. بينما قال لامين نداي، مدرب مازيمبي: "في رأيي نسبة المباراة هي 50-50 لكل فريق، ونعلم أن المواجهة لن تكون سهلة أمام بطل إفريقيا هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، الأهلي يملك لاعبي كبار، ونعلم أننا سنواجه حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ولا نخاف الحضور الجماهيري الكبير، سنحاول تحويل الضغط الجماهيري إلى ضغط سلبي، وأن يقدم لاعبينا مبراة كبيرة، وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كل بطولة نشارك فيها".

بطولات الأهلي ومازيمبي الإفريقية قبل مباراة اليوم

بطولات الأهلي

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. ويحمل الأهلي الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 11 مناسبة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2023 على حساب الوداد المغربي، إذ وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات، وحقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014 والكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988، بينما يملك الأهلي في رصيده 8 بطولات سوبر إفريقي، كان آخرهم نسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

بطولات مازيمبي

تويتر البث المباشر HD.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي الآن في دوري أبطال إفريقيا.. وتأتي بطولات مازيمبي القارية: (5 دوري أبطال إفريقيا 1967- 1968- 2009- 2010- 2015 / 2 كأس الكونفدرالية 2016- 2017 / 1 كأس الكئوس الأفريقية 1980 / 3 كأس السوبر الأفريقي 2010- 2011- 2016).