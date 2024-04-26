عاجل.. إيقاف مباراة الترجي وصن داونز بعد مرور 20 دقيقة لسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - توقفت أحداث مباراة الترجي التونسي ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بعد مرور 21 دقيقة فقط من عمر الشوط الأول.

إيقاف مباراة الترجي وصن داونز

يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على نظيره صن داونز، اليوم الجمعة، بملعب “ملعب لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار إياب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر حكم مباراة الترجي وصن داونز، بطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرض الملعب بعد مرور 20 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ودخل حكام المباراة، بالإضافة للاعبي الفريقين إلى غرف تبديل الملابس على الفور، بعد تأثر إضاءة الملعب من غزارة هطول الأمطار.

ملعب مباراة الترجي وصن داونز

وكان فريق الترجي قد تفوق على صن داونز بهدف نظيف في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالملعب الأولمبي في رادس.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الترجي وصن داونز، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لملاقاة الطرف المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي.