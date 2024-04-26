نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يهدر فرصة هدف مؤكد للأهلي أمام مازيمبي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، فرصة هدف محقق للمارد الأحمر أمام مازيمبي في بداية الشوط الأول من لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة.

فشل عمرو السولية، في استغلال انفراد تام لتسجيل هدف التقدم لمصلحة الأهلي، في الدقيقة “11”.

وبدأت فرصة الأهلي المهدرة بعد عرضية من علي معلول تصل إلى السولية الذي يسددها ولكن حارس مازيمبي يتصدى للكرة.

فرصة السولية أمام مازيمبي