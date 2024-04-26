الأهلي ومازيمبي يتعادلان في الشوط الأول.. وفاتي يقف سدًا أمام فرص الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مازيمبي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي ومازيمبي

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة على الرغم من ظهور الأهلي بشكل جيد وامتلاكه الفرص لكن غابت اللمسة الأخيرة أمام تألق حارس مرمى الفريق الكونغولي أليو فاتي.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في الكونغو ليكون الحسم على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كالاتي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر

خط الهجوم: وسام أبو علي