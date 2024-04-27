نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان احداث الشوط الثاني مباراة الأهلي أمام مازيمبي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة على الرغم من ظهور الأهلي بشكل جيد وامتلاكه الفرص لكن غابت اللمسة الأخيرة أمام تألق حارس مرمى الفريق الكونغولي أليو فاتي.

وسجل هدف الأهلي الأول محمد عبد المنعم بعد ضربة رأس ذهبية في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني

وأضاف وسام أبوعلي هدفه الأفريقي الأول بعد تمريرة من علي معلول ليعزز التقدم في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.



وجاء تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كالاتي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي