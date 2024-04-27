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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على ضيفه فريق طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من نورهان محمد ونهلة أحمد ونجلاء فتحي.

المصري يفوز على طلائع الجيش 1/5في دوري الكرة النسائية

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة التاسعة والثلاثين محتلًا المركز السابع.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تقدمت المحترفة السودانية رغدة بدر الدين بالهدف الأول للمصري في الدقيقة العاشرة، ليرد فريق طلائع الجيش بهدف التعادل والذي جاء من متابعة لركلة الجزاء التي تصدت لها الحارسة ماهيتاب حسني، ويعاود المصري تقدمه مرة أخرى بالهدف الثاني والذي سجلته رغدة بدر الدين أيضًا في الدقيقة الثامنة عشر، فيما أضافت سهام شعبان الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأربعين من ركلة حرة مباشرة نفذتها ببراعة كبيرة.

وفي الشوط الثاني تضيف سهام شعبان هدفها الشخصي الثاني وهدف فريقها الرابع في الدقيقة العشرين بعد مجهود فردي كبير، بينما اختتمت هالة المحمدي أهداف المباراة في الدقيقة الثلاثين محرزة هدف من أجمل أهداف الموسم بعد تسديدة بعيدة المدى لتنتهي المباراة التي شهدت تألق رغدة بدر الدين وسهام شعبان بفوز المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: ماهيتاب حسني لحراسة المرمى، عايدة عبدالقادر ، حنين احمد، عزة وحيد، أسماء عماد لخط الظهر، هالة المحمدي، رقية أحمد، فرح الشواربي، يارا السيد لخط الوسط، سهام شعبان، رغدة بدرالدين لخط الهجوم

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من ياسمينا عصام، أسماء قنديل، مريم قاسم، شهد يوسف ، إسراء محمد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نورا مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق.