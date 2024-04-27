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أحمد جودة - القاهرة - أنهى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، صمود دفاع مازيمبي الكونغولي بتسجيله هدفًا في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رأسية عبد المنعم في مازيمبي تعيد للأذهان قنبلة الوداد

وجاء هدف عبد المنعم في الدقيقة (68) من المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على إستاد القاهرة، حيث استغل كرة عرضية متقنة من التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، وقام بتحويلها برأسه في شباك مازيمبي. وكانت هناك زلة من الحارس السنغالي أليو فاتي في التعامل مع الكرة.

وأعاد عبد المنعم إلى الأذهان هدفه الشهير في مرمى الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، عندما سجل هدف التعادل من عرضية لعلي معلول برأسه، مما أسهم في تتويج الأهلي باللقب.

برفع عبد المنعم رصيده إلى 7 أهداف بقميص الأهلي في 99 مباراة، فقد أنهى صيامه التهديفي منذ هدفه في شباك الوداد، مما جعله يبرز كواحد من المدافعين المساهمين في الهجوم بالأهلي.