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أحمد جودة - القاهرة - أعرب فهد الجهني، لاعب ضمك، عن استيائه من مستوى التحكيم، بعد خسارة فريقه أمام التعاون (1-0)، في مباراة جرت الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فهد الجهني يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة أمام التعاون

وقال الجهني في تصريحات لقنوات "SSC" عقب المباراة: "قدر الله وما شاء فعل، ولا أعلم إن كنت أهنئ التعاون أم لا! ما يحدث أمر غريب وعجيب".

وأضاف: "المباراة سُلبت منا أمام مرأى الجميع.. لم نستحق الخسارة، وكنا على الأقل نستحق الخروج بالتعادل، حيث كانت لنا ركلة جزاء لم تُحتسب".

وتابع الجهني: "أتمنى من المسؤولين ورئيس لجنة الحكام عدم السماح بمرور ما حدث اليوم مرور الكرام.. نحن كلاعبين عندما نصرح نواجه عقوبات، لذا أتمنى معاقبة المخطئ في مباراة اليوم من قبل المسؤولين".

وأشار إلى أن الفريق يقدم كل ما لديه في التدريبات، والنادي يدفع الرواتب، ويتعاقد مع لاعبين، ويقيم معسكرات، ثم تُسرق المباراة بهذه الطريقة. وقال: "ما يحدث لا يرضي الله ورسوله".

وختم الجهني قائلًا: "الدولة قدمت كل شيء للدوري السعودي، وجلبت لاعبين عالميين، وأدخلت تقنية الفيديو في المباريات.. فلماذا يستخدم الحكم هذه التقنية عندما تصب القرارات ضد فريقي، ويتجاهلها في الحالات الأخرى؟".