نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريرا يستعد لإجراء مثير اتجاه محمود عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل تبعيات الأزمة بين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية والحكم الدولي محمود عاشور والذي تم إيقافه من قبل اللجنة الرئيسية.

وصدر قرار الإيقاف مع مطلع الأسبوع الماضي والذي يأتي على خلفية الأحداث الأخيرة.

شكوى في المحكمة الرياضية الدولية

ويستعد البرتغالي لتقديم شكوى ضد الحكم الدولي، بتهمة العنصرية ضد الأجانب، خاصة مع التصريح الأخير لعاشور والذي اعتبر الأموال المدفوعة للبرتغالي إهدار للمال العام.

وجاء في الشكوى المرتقبة مطالبة من الفيفا بحرمان عاشور من المشاركة في أولمبياد باريس.

اتحاد الكرة

وسينظر اتحاد الكرة الشكوى المقدمة، خاصة مع عدم حضور البرتغالي للقاهرة وأكد أن الاتحاد لم يقبل بهذا الإجراء وهذه الشكوى حدث لا يمكن تقبله.

