شيكابالا يخضع للفحص الطبي والزمالك يترقب موقف قائد الفريق من مواجهة دريمز

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتحديد جاهزيته لمواجهة فريق دريمز الغاني في الكونفدرالية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني، غدا الأحد، ضمن منافسات الإياب، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يترقب موقف شيكابالا من مواجهة دريمز الغاني

وتعرض شيكابالا لإصابة في العضلة الأمامية خلال التدريب الجماعي الذي أقيم أمس الجمعة، ولم يستكمل التدريب بسبب الإصابة.

ويترقب الجهاز الفني لفريق الزمالك، نتائج الفحص الطبي، لتحديد موقف قائد الفريق من المشاركة في المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفارس الأبيض لحسم الصعود للمباراة النهائية.

يسعى الجهاز الطبي لتقييم حالة شيكابالا واتخاذ قرار بشأن مشاركته في المباراة، التي ستجمع الفريقين في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد.



تفاصيل إصابة شيكابالا خلال مران الزمالك في غانا

تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إن "شيكابالا" تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال التقسيمة الجماعية، وخضع لجلسات ثلج على موضع الإصابة.



وأضاف رئيس الجهاز الطبي قائلًا:" فضلنا خروج اللاعب من الملعب وعدم استكمال التدريبات، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة".



الزمالك بالأبيض الكامل أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية



أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدًا الأحد باستاد بابا يارا الرياضي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وسعد عابدين إداري الفريق، بجانب ممثلي نادي دريمز وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.