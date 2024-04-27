نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يقترب من هذا النادي "ليس ميلان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من تولي تدريب إحدى الفرق الإيطالية في الموسم القادم وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وكان أنطونيو كونتي ارتبط بتدريب نادي إيه سي ميلان الإيطالي في الفترة الأخيرة بعد نية إدارة النادي في إقالة المدرب ستيفانو بيولي نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وبحسب التقارير الصحفية فإن نادي نابولي الإيطالي قد اتفق مع المدرب أنطونيو كونتي على تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن مسئولو النادي الإيطالي قد أنهوا بالفعل إجراءات التعاقد مع كونتي على تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة 3 سنوات.

ويعاني نادي نابولي في الموسم الحالي بشكل كبير جدا في بطولة الدوري الإيطالي بعد تحقيقه للقب في الموسم الماضي.

