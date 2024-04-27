نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس لويس دياز.. تشافي يحرك برشلونة لضم سفاح ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني، رصد بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف العملاق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للعودة من جديد إلى منصات التتويج بالبطولات بعد الموسم الصفري.

ودخل مؤخرا أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن الترشيحات لتدعيم خط هجوم البارسا في الموسم القادم.

- نونيز على رادار برشلونة

وأكدت صحيفة "البايس" الإسبانية، أن مسؤولو برشلونة لديهم رغبة في التعاقد مع الاوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة، أن بقاء تشافي مع البارسا في الفترة القادمة كان أهم أسباب دخول تلك الصفقة حسابات الفريق الكتالوني.

وأختتمت، الموسم القادم سيحتاج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، لخدمات مهاجم أخر شاب بجانبه، لذلك تم وضع مهاجم ليفربول ضمن حسابات البلوجرانا.

