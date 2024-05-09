نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لكولر.. تأكد غياب ثنائي الأهلي أمام الترجي وشكوك حول كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره نادي الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، والتي تقام مساء يوم السبت القادم، الموافق 18 مايو الجاري على ملعب ستاد رادس.

موقف مصابي الأهلي من مواجهة الترجي

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر أون تايم سبورتس مع ابراهيم عبد الجواد: "مام عاشور لا يعاني من اي إصابة نهائيا وشارك اليوم في مران المستبعدين، سوف يأخذ راحة في مواجهة بلدية المحلة القادمة، خاصة وأن أرضية الملعب ليست في أفضل حال، بسبب السفر بعد المباراة".

وتابع: "تأكد غياب الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام منافسه الترجي".

وواصل: "المفاجأة جاءت في وضع أحمد نبيل كوكا، حيث خرج اللاعب مصاب وأجرى بعض الفحوصات التي أثبتت إصابته بالتهاب في أوتار الركبة، وتأكد غيابه عن مواجهة بلدية المحلة".

وأشار: "المران الأخير والكشف القادم لكوكا سوف يحدد مشاركته في مباراة الذهاب أمام الترجي والجهاز الطبي يحاول تجهيز اللاعب".

واختتم: "ربيعة يعاني من كدمة قوية أسفل القدم، وسوف يلحق بمباراة الترجي وفرص مشاركته بمباراة البلدية قد تكون ضعيفة".