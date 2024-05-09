نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب نهضة بركان يؤكد اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حسم ملف الصفقات الأجنبية خلال الفترة الحالية، لبدء المفاوضات معها قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم العديد من اللاعبين من الدوري المغربي والجزائري بشكل دائم في الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.

الأهلي يقترب من ضم يحيى عطية الله

وأكد منير الجعواني، المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان المغربي في تصريحاته مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" لدي معلومة باقتراب يحيى عطية الله نجم الوداد المغربي، من الانتقال إلى الأهلي هذا الموسم".

وتابع: "من مصلحة اللاعب أن ينتقل إلى الأهلي، الأهلي مثل ريال مدريد ومانشستر وسيتي، ووليد الركراكي سوف ينظر باهتمام إلى عطية الله حال انتقاله إلى الأهلي".

واختتم: "أتمنى أن نقدم منظر مشرف في مواجهة الزمالك والفريقان هدفهم الأول سعادة الجماهير".