نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الظفر بالثلاث نقاط من المباراة التي جمعته بنادي وست هام بهدفين لمثلهما في منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مُباراة ليفربول ووست هام يونايتد والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وضع جارود بوين نجم نادي وست هام أولى أهداف فريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بتمريرة حاسمة من محمد قدس.

بينما عدل روبرتسون النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني من خلال مساعدة قدمها لويس دياز.

وأضاف توماس سوتشيك هدف ثاني لصالح ليفربول في مرماه في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وأتم مايكل أنتونيو الأهداف بإحراز هدف التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة.