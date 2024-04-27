إيهاب جلال يدرس الأهلي بالفيديو قبل قمة برج العرب في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، على دراسة مواجهات الأهلي الأخيرة في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمواجهته ضمن منافسات دوري نايل.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الاهلي، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، الموافق 1 مايو، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة العشرون، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إيهاب جلال يدرس الأهلي بالفيديو قبل قمة برج العرب

وطلب إيهاب جلال، المدبر الفني لفريق الإسماعيلي، تسجيل مواجهة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام الزمالك، بالإضافة إلى مواجهتي المارد الأحمر أمام مازيميبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لدراسة اداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديد نقاط القوة والضعف.

وشدد جلال للاعبي الدراويش، على ضرورة بذل أقصى ما يمكن خلال مواجهة الأهلي، التي تعتبر نقطة فاصلة في مشواره مع الفريق، نظرًا لأهميتها جماهيريًا، لمحاولة مصالحة الجماهير الغاضبة، بسبب النتائج السلبية للفريق، وتأخر ترتيبه في جدول الدوري.



وتلقى المارد الأحمر هزيمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المواجهة الأخيرة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري المصري، بهدفين مقابل هدف، فيما نجح المارد الأحمر في تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، والفوز بثلاثية دون رد في مباراة الإياب أمس الجمعة.

وفي نفس السياق، تعادل الإسماعيلي إيجابيًا بهدف، أمام نظيره اإتحاد السكندري، خلال مواجهته الاخيرة في الدوري، التي استضافها ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ليرتفه رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما حقق حتى الآن، الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، والهزيمة في 8 مباريات.

عودة باسم مرسي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية



قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عودة باسم مرسي مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة، حيث ظهر مرسي خلال مران الفريق أمس الجمعة، فيما شارك خلال التقسيمة بمران اليوم الصباحي.

ويخضع باسم مرسي لبرنامج إعداد مكثف خلال الفترة المقبلة، لإستعادة جاهزيته البدنية والفنية، تمهيدًا للإستعانة به خلال مواجهات الفريق المقبلة.