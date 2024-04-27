نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعود لطريق الانتصارات على حساب آينتراخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث مباراة بايرن ميونخ أمام اينتراخت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري الألماني.

واستطاع بايرن ميونخ بثنائية مقابل هدف في مباراة تحصيل حاصل بعد حسم اللقب رسميا لصالح جاره ليفركوزن.

ثنائية هاري كين

وسجل أهداف الفريق البافاري المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 9 من الشوط الأول ليضمن التقدم مبكرا.

بينما عادل النتيجة هوغو إيكيتيكي مع حلول الدقيقة 23 لتعود المباراة للبداية.

إلا أن هاري كين أعاد ناديه للمقدمة في الدقيقة 61 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك.

ترتيب الفريقين

احتل نادي بايرن المركز الثاني برصيد 69 نقطة بينما احتل اينتراخت المركز السادس برصيد 45 نقطة.