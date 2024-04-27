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أحمد جودة - القاهرة -

كرم فرج عمران نائب رئيس النادي الإساعميلي، إثنين من جماهير الدراويش، لدعمهما الفريق في مباراة الاتحاد السكندري، بمسابقة الدوري الممتاز.

نائب رئيس الإسماعيلي يكرم إثنين من جماهير النادي

واستقبل عمران الثنائي، اليوم، السبت، في مقر النادي، تقديرا لدعمها للفريق خلال مباراة زعيم الثغر، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة نظيره الأهلي، في الأول من مايو المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الاسماعيلي إلى تحقيق الفوز على الاهلي وذلك من أجل الارتقاء في جدول دوري نايل للموسم الجاري.

ويعول إيهاب جلال على بعض العناصر ابرزها احمد الشيخ وعمر الساعي بجانب ايريك تراوري للفتك بدفاعات الأهلي.

وكان الاسماعيلي قد خسر في فخ الخسارة خلال الجولة الاخيرة على يد فريق نادي زد ما يجعله مطالبًا بمصالحة جماهيره والفوز على الاهلي.