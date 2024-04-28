نجم الزمالك السابق يكشف التشكيل المثالي لمواجهة دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفارس الأبيض مباراته أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة دريمز

قال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "هناك حالة من الإصرار والروح الكبيرة بين لاعبي الزمالك، وقادرون على التأهل من غانا إلى نهائي الكونفدرالية".

وأكمل: "تشكيل الزمالك هو من سيتحمل المسؤولية أمام الجماهير، ويجب أن يقود الجزيري هجوم الفريق أمام دريمز، بالإضافة إلى مشاركة محمد شحاتة أساسيًا من بداية اللقاء".

وأشار محمد صلاح، إلى أن تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة دريمز الغاني، يأتي كالتالي: