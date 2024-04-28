حسام البدري: أنا أفضل من موسيماني وفايلر.. وكيروش فشل مع مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، عن فترة تواجده داخل القلعة الحمراء ومنتخب مصر في منصب المدير الفني، خاصة بعد الإخفاق الذي شهده بعد رحيله عن تدريب الفراعنة بسبب سوء النتائج.

حسام البدري يتحدث عن تجربته مع منتخب مصر

وأكد حسام البدري عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي: "أنا أفضل من موسيماني وفايلر وأتعجب من ذكر أسم فايلر كثيرا رغم أنه لم يستمر كثيرا وفيتوريا لم يحصل على فرصته مثلي في قيادة منتخب مصر".

وتابع: "كيروش لم يقدم شئ للفراعنة وجوزيه أنجح مدير فني أجنبي دخل الأهلي، وحققت رقم قياسي لم يتمكن أحد من الوصول إليه وهو الفوز في 50 مباراة متتالية".

وأشار: "لم أجد أي دعم لي أثناء تواجدي في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ولم ينفذ لي أي طلب وأبرزها تأجيل بعض مباريات الدوري المصري، ورغم ذلك لم أهم في 10 مباريات الذي خوضتهم في قيادة الفريق".

واختتم: "النادي الأهلي دائما يطور أي مدرب ويساعده في النجاح من الممكن أن تتعاقد مع مدرب وتحصد بطولات دون أداء أو شكل وذلك عكس ما حدث معي".