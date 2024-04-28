نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام × آرسنال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 28 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث × برايتون: الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة

توتنهام هوتسبير × آرسنال: الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي: الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD.