موعد مباراة توتنهام وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره آرسنال عصر اليوم الأحد 28 أبريل 2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد آرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل الديوك المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 8 مواجهات، فيما يحتل الجانرز صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مثلهم.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام هوتسبير ضد آرسنال عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.