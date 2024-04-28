نجم الأهلي السابق يختار أفضل لاعب في مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - يرى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي الكونغولي واستحق التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بجدارة واستحقاق.

حسن مصطفى: أكرم توفيق هو رجل مباراة الأهلي ومازيمبي

وقال حسن مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية: “إنقاذ أكرم توفيق لفرصة مازيمبي من على خط المرمى، بجانب إلغاء هدف الفريق المنافس بعد العودة لتقنية الفيديو كانا نقطة تحول في سير اللقاء”.

أضاف: “أكرم توفيق ظهر بمستوى طيب للغاية، ويستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، خاصة وأنه لم بعيد عن المشاركة لفترات طويلة”.

وأكمل: "وجهة نظري أن محمد عبد المنعم احتفل بطريقة غير لائقة، كما أنه يعاني من "الغرور" خلال الفترة الماضية مما يتسبب في تذبذب مستواه".

وأردف: “وسام أبو علي لاعب جيد ويمتلك قدرات وإمكاتيات فنية جيدة، ولكن الأهلي مازال في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد بجانب تواجد محمود عبد المنعم كهربا”.

وواصل: “مهمة الأهلي في نهائي دوري الأبطال ستكون صعبة، خاصة وأن الترجي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية مع المدير الفني الحالي للفريق”.

وتابع: “الترجي تولى تدريبه في الموسم الجاري 3 مدربين، والفريق يقدم أداء تكتيكي وخططي ممتاز مع المدير الفني الحالي”.

واختتم: “مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة مع الأهلي، ولكن من حق محمد الشناوي الحارس الأساسي المشاركة في نهائي إفريقيا في حالة أن كان جاهز فنيًا وبدنيًا”.