نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. محمد شريف يسجل هدف تعادل الخليج أمام الوحدة في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة جارية حاليًا بين فريقي الخليج والوحدة في إطار الدوري السعودي، تمكن اللاعب محمد شريف من تسجيل هدف التعادل لفريقه. المباراة تجري على أرضية ملعب محمد بن فهد كجزء من جولة 31 من البطولة المحلية.

هدف محمد شريف أمام الوحدة في الدوري السعودي

سجل شريف هدفه في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وذلك بتسديدة قوية استقبلها داخل منطقة الجزاء عقب استلامه لتمريرة عرضية، حيث نجح في توجيهها مباشرة إلى الشباك.

بهذا الهدف، يصل محمد شريف إلى خامس أهدافه مع فريق الخليج في الدوري السعودي، منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.