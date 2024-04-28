نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو كضيف ثقيل على نظيره نادي إنتر ميلان، ظهر اليوم الأحد، والموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري وسط اهتمام العديد من الجمهور في كل مكان.

وتأتي مباراة نادي إنتر ميلان أمام نظيره نادي تورينو في إطار منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة إنتر ميلان ضد تورينو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان ضد تورينو

وفي هذا السياق فيقدم لكم موقعنا المتميز موقع دوت الخليج الرياضي في هذا التقرير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو في مشوار بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على هذا النحو:-

في حراسة المرمى:- سومر

في خط الدفاع:- دي فري، باستوني، بافارد.

في خط الوسط:- دارميان، باريلا، تشالهان اوغلو، مختيريان، اوقستو.

في خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الذي هو بطله، في حين يتواجد تورينو في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

