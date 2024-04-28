عاجل.. خالد بيبو يوقع عقوبة مادية على ثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع عقوبة ثنائي الفريق، عقب الفوز ضد مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خالد بيبو يوقع عقوبة مادية على ثنائي الأهلي

ونجح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد ذهابًا وإيابًا.

وينوي خالد بيبو مدير الكرة، توقيع عقوبة مادية على الثنائى عمرو السولية وحسين الشحات لاعبى الفريق بعد اعتراضهما بشكل غير لائق خلال المباراة على الجهاز الفني، وهو ما لم ينل إعجاب مدير الكرة.

واعترض عمرو السولية على قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق باستبداله فى الشوط الثانى من اللقاء عن طريق القاء زجاجة المياه فى الأرض عقب الخروج والجلوس على دكة البدلاء، فيما اعترض حسين الشحات على عدم مشاركته فى المباراة بعد تعافيه من الاصابة بشرخ فى الوجه وعودته للظهور بقناع.

