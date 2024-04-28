نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حسين صاحب اللقطة الذهبية في مباراة المصري والداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الجولة عشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، والذي جاءت إحدى مواجهاته اليوم بمواجهة المصري والداخلية.

وانتهت المواجهة بفوز المصري بهدف نظيف سجله اللاعب معتز زادم والذي شهد لقطة ذهبية للمساعد الثاني محمود حسين.

هدف جدلي

وشهد الهدف حالة من الجدل حول احتسابه من عدمه، إلا أن تقنية الفيديو قد أكد الهدف ليظهر حسين في اللقطة قائلا: "الحمد لله " بعد تأكيد تقنية الفيديو قراره.

وكانت المواجهة قد استمرت بالتعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة، ليسجل التونسي هدفا حاسما للنقاط الثلاث.

وتكون طاقم الحكام من محمد الغازي حكما للساحة ويعاونه مصطفى عطية مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، أحمد ناصر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو تواجد كلا من حسام عزب وعلاء صبري

