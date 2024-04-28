نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه صنع هدفا.. طرابوزن سبور يحول تأخره إلى فوز مثير على غازي عنتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة طرابوزن سبور أمام غازي عنتاب وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري التركي.

وحول طرابوزن سبور تأخره لفوز مثير برباعية مقابل هدفين على حساب غازي عنتاب.

أحداث المباراة

بداية الأهداف كانت عن طريق غازي عنتاب والذي افتتح لاعبها ديان سوريسكو شريط التهديف في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وأضاف عنتاب الهدف الثاني عن طريق اللاعب دينيس دراغوش في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

واستفاق رفاق تريزيجيه مع حلول الدقيقة 50 والذي سجل فيها بول أونواتشو هدف تذليل الفارق.

وعادل النتيجة إنيس باردي مع حلول الدقيقة 65 لتعود المباراة لنقط البداية.

وعقب مرور دقيقة وحيدة سجل أونواتشو هدف التقدم لفريق طرابوزن في الدقيقة 66.

واختتم أونواتشو الهاتريك مع الدقيقة 68 ليؤكد الفوز لفريقه من صناعة تريزيجيه.

ترتيب الفريقين

طرابوزن سبور احتل المركز الثالث ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند النقطة 34 في المركز السادس عشر.

