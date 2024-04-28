تشافي يرفض عودة لاعب برشلونة المعار

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أحمد جودة - القاهرة - يرفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فكرة عودة أحد لاعبي الفريق الكتالوني المعارين بنهاية الموسم الجاري.

أنسو فاتي خارج خطط برشلونة

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية بإن أنسو فاتي مهاجم برشلونة المعار إلى برايتون الإنجليزي، خارج خطط تشافي في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه أنسو فاتي يريد إقناع تشافي بأنه يستحق مكانًا في قائمة برشلونة ويرى أن الفترة التحضيرية قبل الموسم هي الفرصة المناسبة لذلك.

وانضم أنسو فاتي إلى برايتون في صيف 2023 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وعقده ممتد مع برشلونة حتى يونيو 2027 حسب موقع ترانسفير ماركت.

وخاض أنسو فاتي 28 مباراة رفقة فريق برايتون هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا.