نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد العاصمة ينسحب من مباراته أمام نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل مسلسل الأزمات في مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري والتي تعود لدور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية ".

وحسب ما أعلنته شبكة “بي إن سبورتس” فأن مباراة الإياب لن تقام في موعدها والسبب أزمة خريطة قميص نهضة بركان.

كما أشارت قناة “الرياضية” المغربية إلى انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مباراته أمام نهضة بركان برسم نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

السيناريو ذاته

وكرر الفريق الجزائري السيناريو ذاته الذي قام به نهضة بركان في مباراة الذهاب، حيث لم يتفقد اتحاد العاصمة أرض الملعب.

كما لم يجري عملية الإحماء قبل بداية المباراة مع رفض خوض المباراة بسبب خريطة قميص نهضة بركان.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء المملكة العربية السعودية.

وينتظر الزمالك والذي ضمن التأهل على حساب دريمز الغاني، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، الفائز في هذه المباراة.