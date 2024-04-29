نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يختار رجل مباراة دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك وإدارته لمباراة دريمز الغاني في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية.

تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز رجل مباراة الزمالك ودريمز الغاني والفريق استحق الفوز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وتابع يونس: سيف الجزيري قدم آداءً جيدًا أمام دريمز رغم عدم التسجيل وتسبب في خطورة على مرمى الفريق الغاني.