الرياضة

بمكالمة هاتفية.. الخطيب يبلغ خالد بيبو قراره بشأن نجمي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مساء يوم الثامن عشر من شهر مايو القادم.

- كواليس أزمة ثنائي الأهلي

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" اعتراض عمرو السولية بعد تغييره أمام مازيمبي غير مقبول واللاعب برر ذلك بأنه ليس اعتراض على قرار المدرب ولكن كان بسبب رغبته في مساعدة فريقه".

وتابع:" الخطيب لم يقبل هذا العذر خاصة وأن اللاعب من كبار قادة الأهلي لذلك تم اتخاذ قرار بتغريم اللاعب".

وواصل:" الخطيب اتصل بخالد بيبو اليوم وأخبره أن ما حدث يجب الوقوف عنده، بجانب اعتراض حسين الشحات على عدم مشاركته".

وأكمل:" حسين الشحات قام بخلع قميص التدريب وإلقاؤه بعنف ورئيس النادي قرر معاقبة الثنائي وشدد على مدير الكرة بضرورة تعنيف اللاعبين بشكل أكبر بعد تكرار تلك الأزمة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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