الرياضة

أمير هشام: الأهلي لم يعقد أي جلسات مع عبدالمنعم للتجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لتعديل عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يفتح أي ملف مع أي لاعب في الوقت الحالي، نظرًا للتركيز التام في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى التركيز في الدوري لحصد المركز الأول أو الثاني قبل نهاية الدور الأول".

وأضاف أمير هشام: "الجلسة الوحيدة التي عقدها الأهلي مع عبدالمنعم كانت قبل نهائي كأس مصر، ولم تؤتي بأي نتائج وتم الاتفاق على جلسة جديدة لم تحدث حتى الآن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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