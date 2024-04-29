نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة فالنسيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

حيث من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024، على ملعب مونتجويك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ب أو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا عبر قناة beIN Sports 1HD.