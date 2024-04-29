نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان فريق آرسنال حقق الفوز أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في الدوري الإنجليزي.

وإليكم مواعيد مباريات فريق آرسنال المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:-

بورنموث: 4 مايو

مانشستر يونايتد: 11 مايو

إيفرتون: 19 مايو

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم برصيد 80 نقطة.