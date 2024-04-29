نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، حيث ستقام مباراة واحدة فقط بين سيراميكا كليوباترا وفاركو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو مساء اليوم الإثنين على ملعب "المقاولون العرب" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة دوري نايل.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي نادي زد في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

1- بيراميدز: 35 نقطة.

2- المصري: 34 نقطة.

3- زد: 33 نقطة.

4- إنبي: 29 نقطة.

5- الاتحاد: 29 نقطة.

6- سموحة: 28 نقطة.

7- الجونة: 28 نقطة.

8- طلائع الجيش: 27 نقطة.

9- فيوتشر: 25 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة.

11- الأهلي: 21 نقطة.

12- الزمالك: 21 نقطة.

13- الإسماعيلي: 19 نقطة.

14- بلدية المحلة: 19 نقطة.

15- البنك الأهلي: 18 نقطة.



16- فاركو: 12 نقطة.

17- المقاولون: 12 نقطة.

18- الداخلية: 11 نقطة.