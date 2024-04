نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...ليفربول يحدد بديل محمد صلاح المناسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن لاعب مفاجأة على رادار ليفربول من أجل تعويض رحيل محمد صلاح، المحتمل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن الشائعات تربط اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الحالي مع اهتمام الدوري السعودي.

وترغب أندية اتحاد جدة والهلال في ضم محمد صلاح في الموسم المقبل، وبحسب فابرزيو رومانو أن مستقبل الفرعون المصري سيتحدد بنهاية الموسم.

وبحسب متخصص سوق الانتقالات عبر برنامج "Here We Go" الإذاعي أن ليفربول يراقب جناح ليدز يونايتد، كريسينسيو سامرفيل، البالغ من العمر 22 عامًا.

ويلعب سامرفيل مع ليدز يونايتد منذ عام 2021، حيث انتقل إلى الفريق الإنجليزي من صفوف فينورد روتردام ولعب في الموسم الحالي 45 مباراة وسجل 20 هدفًا وصنع 10 آخرين.

ويرى نادي ليفربول في سامرفيل الجناح المطلوب خاصة مع سنه الصغير وأرقامه المميزة ليكون البديل المناسب لقائد منتخب مصر.



وكان سامرفيل قد أحرز في شباك ليفربول في مباراة أمام ليدز يونايتد في "أنفيلد" ببطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر 2022 وكان هدف الفوز لفريقه في معقل الريدز في الدقائق الأخيرة.