عاجل.. مفاجأة مدوية حول البلد الأقرب لاستضافة السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين عن وجود مفاجأة حول البلد الأقرب لإستضافة بطولة كأس السوبر السعودي وذلك بعد وجود عرض جديد خلال الفترة الأخيرة.

الصين تقترب من استضافة السوبر السعودي

وسبق وأن اقيمت النسخة الأخيرة من البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي التي شهدت تتويج فريق نادي الهلال على حساب اتحاد جدة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونقلت صحيفة الرياضية في عددها الصادر صباحًا أن الاتحاد السعودي يتجه للموافقة على نقل النسخة القادمة إلى الصين.

وأكملت تقريرها أن الفترة الأخيرة شهدت منافسة بين أكثر من دولة أبرزهم الامارات وقطر لإستضافة بطولة السوبر لكن العرض الصيني يتفوق بفارق كبير"

ونظرًا لكم النجوم العالمية التي جلبتها أندية دوري روشن حاولت أكثر من دولة استضافة السوبر السعودي قبل أن يتجه الاستقرار على الصين.

يُذكر أن الهلال والنصر قد ضمنا بالفعل التأهل للنسخة القادمة من بطولة كأس السوبر عقب حسم المركز الأول والثاني في بطولة الدوري.

فيما سيشارك في النسخة المقبلة بطل ووصيف كأس خادم الحرمين وحال وصول النصر والهلال إلى المشهد الأخير من كأس الملك فإن ثالث ورابع الدوري سيحصلان على آخر بطاقتين.