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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني عن طريقة إيقاف فينسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد خلال مواجهتهم المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

كيميتش: فينسيوس أحد أفضل المراوغين في أوروبا وإيقافه صعب

وأوضح كيميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" إنه أحد أفضل المراوغين 1 ضد 1 في أوروبا.

وتابع: "من الصعب دائمًا الدفاع ضده، سيتعين علينا حل الكثير من الأمور من الناحية التكتيكية كفريق للحد من خطورته ".

وأتم:"إنه خطير وسريع جدًا لذلك يجب التركيز طوال المباراة من أجل إيقافه "

ومن المقرر أن تقام مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

