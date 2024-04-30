نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحرم الأهلي والزمالك من المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم القادم؟.. "الحقيقة كاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الدوري المصري هذا الموسم أزمة كبيرة بسبب كثرة المؤجلات نظرا لمشاركة بعض الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية.

وتسبب هذا في تأخير موعد انتهاء البطولة، ليتضارب مع مواعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(كاف)، في تسجيل واعتماد النتيجة النهائية للأندية المشاركة.

- تطورات أزمة الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الجدل والأخبار الخاطئة منتشرة عن هوية الفرق التي ستشارك في بطولاتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم، ودورنا دائما كشف الحقائق".

وتابع:" كل الأخبار والحديث عن اعتماد ترتيب الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية غير صحيح".

وأختتم:" سيتم اعتماد ترتيب بطولة دوري نايل آخر الموسم وهذا هو القرار الأخير ولا صحة لاعتماد ترتيب البطولة في الدور الأول".